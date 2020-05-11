Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Петербуржцы требуют от губернатора региона Александра Беглова раздавать населению защитные маски и перчатки бесплатно, коль скоро власти потребовали их обязательного ношения с 12 мая под угрозой штрафов. Свои претензии в связи с этим решением Смольного горожане высказали губернатору на его странице «ВКонтакте» под последней по времени записью о Дне Победы.

Маски Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербуржцев особенно возмущает, что в своих разъяснениях Смольный требует носить маски и перчатки не только в магазинах и общественном транспорте, но и просто на улице.

«Господин Беглов, уточните, с чем связано обязательное ношение масок и перчаток везде? Вы действительно считаете, что петербуржцы не в состоянии пройти по улице, не хватаясь за всех подряд?» — удивляется петербурженка Катерина М.

Если носить маски по правилам, на двоих работающих в семье может уходить по 10 тыс. рублей, замечают горожане.

«Какие маски и перчатки? У людей денег нет, потому что большинство не работают! А ее менять надо каждые два часа, эту маску. Это сколько денег надо? И где их взять? Или бесплатно выдавайте — раз она «обязательна» будет! Или смысл в этих масках — когда люди одну маску будут неделями носить? Никто, никто (!) не будет ее менять раз в два часа — слишком дорого!» — считает Юлия В.

С ней согласен Валерий Л. Он убежден, что большинство горожан будет до конца мая носить одну и ту же маску во исполнение указа «не для здоровья, а от полиции».

«Причина — нет денег для покупки минимум пяти масок на один день. 50 рублей штука, в день 5 штук, 20 дней до конца мая — итого 5000 рублей только на маски! И никто не сможет проверить, новая она или старая. Зачем это? Надо распродать запасы масок?» — недоумевает он. «Их вообще должны раздавать даром, как георгиевские ленточки», — добавляет петербуржец.

Заподозрили петербуржцы городскую власть и в механическом копировании действий московской мэрии, которая об обязательном ношении масок и перчаток заявила раньше. При этом на улице московские власти разрешили маску не носить — только в общественных местах.

«А у нас решили вообще мнение врачей проигнорировать. Абсолютно неадекватные меры», — сокрушается Милана Ф.

Дмитрий Ш. предположил, что петербургские чиновники, «видимо, решили переиграть столицу по градусу ограничений».

«Врачи в большинстве своём заявляют, что маска нужна больным. Про перчатки вообще никто не говорит. Губернатор смотрит на распоряжения Собянина и не имеет своего мнения, эффективность масок никем не доказана. Позор таким руководителям, которые не прислушиваются к авторитетным врачам, а занимаются копированием указов», — пристыдил Антон А.

Многие горожане в принципе не верят, что маска способна защитить от вируса, а не только от бактерий, и массово требуют от Беглова подтверждения ссылками на научные исследования.

«Она не герметична. Это очевидно для всех, кто имеет мозги. Ладно, если бы в транспорте, в общественных заведениях — можно было бы списать на то, что чиновники не практики и действуют не по интеллекту, а по разнарядке, не дистанцией между людьми в 1,5 метра, а маской как бы решают проблемы! Но на улице! Простите, но это за гранью!» — заявила Валерия Л.

Если же маски и перчатки действительно помогают спастись от коронавируса, то горожане недоумевают, почему режим вводят так поздно, только с 12 мая.

«Если вирус подождет до 12-го, почему он не подождет до 31-го?» — спрашивает у градоначальника Алексей З.

В целом же горожане требуют финансовой поддержки на покупку тех же масок и перчаток, иначе в поиске средств к существованию скоро им придется идти на крайние меры.

«Во всем мире деньгами помогают людям, раздают, а у нас решили просто собрать их с населения. Уточните, в каком месте я ошибаюсь. И где людям брать маски и перчатки, чтобы их менять каждые 2 часа? И на какие деньги? Пункт приема почек и печени откроют хоть? Для тех, кто работал в сфере услуг?» — задается риторическим вопросом Павел Я.

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Добавим, правительство Петербурга объяснило необходимость продления ограничений по изоляции до 31 мая и введение масочно-перчаточного режима низкой дисциплинированностью граждан, которые гуляют вместо того, чтобы сидеть дома, и высоким темпом прироста новых заражений.

О том, что губернатор Александр Беглов подписал постановление о масках, объявили в ночь с 9 на 10 мая.

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С начала пандемии в Петербурге официально зафиксировали более 7,7 тыс. заражений коронавирусом, подтверждено 56 летальных исходов.

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