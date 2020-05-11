Москва, , 12:05 — REGNUM В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью экс-губернатора Олега Ковалёва.

«Не стало Олега Ковалева. Долгие годы он боролся с заболеванием. Не жаловался, продолжал работать», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в Facebook.

Ковалев был депутатом Госдумы, в последние годы представлял в Совете Федерации Рязанскую область, которой руководил до этого.

«Мы знакомы с третьего созыва Госдумы и в моей памяти он останется как человек очень внимательный к деталям, ко всем мелочам. Приношу соболезнования родным и близким Олега Ивановича. Это большая утрата для всех нас», — отметил Неверов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Олег Ковалёв был шестым губернатора Рязанской области, он возглавлял регион с 12 апреля 2008 года по 14 февраля 2017 года. Затем стал представителем от правительства Рязанской области в Совете Федерации РФ. Он скончался после продолжительной болезни, политику был 71 год.

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