Белград, , 11:50 — REGNUM Депутат парламента Сербии, профессор Миладин Шеварлич 10 мая начал голодную забастовку, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу Косово и Метохии. Свою забастовку профессор Шеварлич начал на ступеньках перед входом в парламент Сербии, одевшись в национальный костюм.

Перед этим Шеварлич объяснил журналистам мотивы своего поступка. По его словам, к такому решению его подтолкнул заголовок, под которым в одном из самых авторитетных местных изданий вышло интервью посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко — «Резолюцию 1244 должна заменить новая».

«Сначала я увидел в газете заявление посла России в Сербии, который говорит нам о том, что Резолюцию 1244 нужно заменить новой. Хотя Россия является одним из гарантов этой резолюции в СБ ООН. Я сообщаю, что из-за предательства государственных интересов, которое готовится, я начинаю голодную забастовку. Я не могу убедить депутатов внести в повестку парламентских дискуссий вопрос нарушения территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия и несоблюдения Резолюции 1244», — передал слова Шеварлича портал «Директно».

Миладина Шеварлича в течение дня решил поддержать лидер оппозиционной партии «Двери» и депутат парламента Бошко Обрадович, который присоединился к голодной забастовке.

Напомним, что посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью газете «Политика» заявил, что окончательное решение косовского вопроса должно быть утверждено Советом Безопасности ООН путем принятия новой резолюции, которая заменит действующую Резолюцию 1244. При этом он сказал, что сам переговорный процесс между Белградом и Приштиной должен вестись в понятных, приемлемых для нас международно-правовых рамках на оcнове Резолюции 1244.

«Актуальность идеи «раздела Косово», как и любой другой идеи, могут оценить только сами Белград и Приштина. Устойчивая развязка косовского вопроса достижима только как итог сбалансированного учета взаимных интересов, компромисса — на основе международного права, без навязывания внешних схем или временных рамок. Главный критерий для нас — решение должно быть приемлемо для Сербии», — отметил Боцан-Харченко.