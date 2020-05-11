* запрещённая в России организация

Кабул, , 11:48 — REGNUM Ещё 17 афганских полицейских и военных, находившихся в плену у боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получили свободу. Об этом сегодня, 11 мая, в Twitter заявил представитель движения Забихулла Муджахид.

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Он уточнил, что чиновники администрации Кабула и стражи порядка были освобожден накануне днём в провинции Бадгис.

Напомним, ранее стало известно, что радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане были освобождены 28 пленных из администрации Кабула. Они получили свободу в провинции Герат в рамках ускорения процесса освобождения пленных.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года власти США подписали мирное соглашение с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по которому американские военные выводятся из страны, а террористы прекращают боевые действия.

Добавим, что для начала внутриафганских переговоров талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали от правительства Афганистана освободить 5 тыс. пленных боевиков. Власти страны согласились постепенно выпустить 1,5 тыс. заключённых.