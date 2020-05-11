Москва, , 11:40 — REGNUM Сегодня, 11 мая, вступил в силу закон о единой системе поиска информации о залоге и других видах обременения на портале Госуслуг, сообщает .

Данные предоставит Федеральная нотариальная палата. Таким образом, при покупке автомобиля, недвижимости или земельного участка граждане смогут проверить наличие сведений об обременении.

Принятие закона инициировало правительство РФ. Там отмечали, что создание единой системы поиска информации об обеспечительных интересах (обременениях) позволит улучшить «прозрачность» сделок и минимизировать риски мошенничества с имуществом. Кроме того, инициатива соответствует рекомендациям методологии рейтинга Всемирного банка «Doing Business» и позволит Российской Федерации улучшить в нем свою позицию.

По данным на декабрь 2018 года общее количество зарегистрированных в реестре уведомлений о залоге превысило 6,3 млн, более половины из них (3,5 млн) — уведомления о залоге транспортных средств.

Напомним, что в России также функционирует Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Целью его введения являлось создание в открытом и бесплатном доступе для пользователей информационного ресурса о деятельности компаний для оценки контрагентами кредитных рисков и рисков мошенничества. Там раскрывается информация о следующих обеспечительных интересах (обременениях): залог движимого имущества, финансовая аренда (лизинг), финансирование под уступку денежного требования и концессии.