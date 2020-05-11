Москва, 11 мая 2020, 11:02 — REGNUM Великобритания и США запустили на Украине пробный шар ренацификации Европы с использованием своих нацистских псов, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отметил, что еще в ходе, на самых поздних этапах Второй Мировой войны, когда исход был предрешен и нацисты доживали последние месяцы, Великобритания и США начали собирать под себя всех недобитых нацистов разных мастей.
Он объяснил, что Декларация порабощенных народов была принята Соединенными Штатами в 50-е годы с невероятной помпой. В ее создании принимали участие украинские бандеровцы и пара иезуитов также примерно с бандеровским генезисом. Декларацию продавливали украинские бандеровцы. В ней перечислены все народы, проживавшие на территории СССР, включая несуществующих, за исключением русских.
По его словам, Украина есть самый крупный опыт по ренацификации Европы и западной цивилизации. А война на Украине — это вопрос о том, будет ли ренацификация, или ее не будет. И вскоре будет сказано, что нацизм был не плох, а плох был только «ужасный коммунизм».