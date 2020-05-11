Лондон, , 11:03 — REGNUM Представители Великобритании и Европейского союза проведут очередной раунд переговоров по поводу взаимоотношений после выхода королевства из содружества. Об этом 11 мая сообщает Reuters.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно отказывался продлевать переходный период, который заканчивается в конце 2020 года. К этому моменту стороны должны прийти к общему пониманию отношений, вызванных процессом размежевания.

Журналисты отмечают, что стороны обсудят отношения по вопросам безопасности и торговли, которые будут установлены между Лондоном и Брюсселем после окончания переходного периода.

Как передавало ИА REGNUM, Великобритания покинула Евросоюз в январе 2020 года в соответствии с референдумом, проведенным в королевстве. Окончательные условия размежевания должны быть определены в переходный период.