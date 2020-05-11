Тбилиси, , 10:58 — REGNUM Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе обращается к послам США и Евросоюза, которые выступали организаторами и «фасилитаторами» переговоров между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, и просит их огласить все детали того соглашения, которое было заключено в резиденции посла США 8 марта и касалось внесения изменений в избирательную систему.

По словам председателя парламента, сам формат переговоров и подписания соглашения в присутствии дипломатов не позволяет ему лично огласить эти подробности, и оппозиция, со своей стороны, не имеет права нарушения дипломатического протокола.

Арчил Талаквадзе лишь сообщил, что об освобождении конкретных лиц, которых оппозиция именует «политзаключенными» и которые в действительности осуждены или обвиняются в совершении тяжких преступлений, в тексте соглашения ничего не сказано.

«Соглашение не обязывает правительство Грузии давать поручение президенту оказать незаконное влияние на суд и следствие и потребовать освобождения Угулава, Окруашвили и Руруа», — заявил Талаквадзе.

Он пояснил также, что в соглашении говорилось о проведении парламентских выборов по новой избирательной системе и обеспечении предотвращения ненужной политизации правосудия, что правительство Грузии, по оценке спикера, выполняет в точности.

Талаквадзе также напомнил, что за 3 дня до подписания соглашения от 8 марта сами Угулава и Руруа заявили, что не хотели бы, чтобы вопрос их освобождения воспрепятствовал процессу изменения избирательной системы. После этого, по словам спикера парламента, аналогичные заявления сделали и лидеры оппозиции, в том числе Гига Бокерия, Давид Бакрадзе и Нино Бурджанадзе.

Сейчас же оппозиция, по оценке Арчила Талаквадзе, пытается всячески воспрепятствовать выполнению этого соглашения и требует, чтобы правительство Грузии поручило независимым от него институтам президента и правосудия освободить осужденных или подсудимых лиц, объявленных оппозицией «политзаключенными».

«Действия оппозиции — это ложь и спекуляция, с одной стороны, и оскорбление государственных институтов, с другой стороны», — подчеркнул Талаквадзе.

По его заявлению, в случае, если внесение изменений в Конституцию и избирательный кодекс будет сорвано, то ответственность за этот срыв целиком будет возложена на оппозицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в резиденции посла США было подписано соглашение об обеспечении проведения парламентских выборов 2020 года по новой избирательной системе. В парламент созыва 2020 года вместо 77 будут избраны 120 депутатов по пропорциональным спискам и вместо 73 — 30 депутатов по мажоритарным округам. К этим выборам в однократном порядке будет введен 1% избирательный барьер, что увеличит шансы партий на получение депутатских мандатов, а также 40% порог, преодоление которого позволит победившей политической силе сформировать однопартийное правительство.

Этому соглашению предшествовали длительные акции протеста оппозиции, спровоцированные ею еще 20 июня 2019 года под предлогом визита в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова и продолженные после провала в парламенте проекта конституционных поправок, предусматривавших переход на пропорциональную избирательную систему в ноябре прошлого года. Протесты прекратились после вмешательства послов ЕС и США, которые сумели усадить противостоящие стороны за стол переговоров.

В последний период оппозиция особенно настоятельно требует освобождения из заключения бывшего мэра Тбилиси, члена «Европейской Грузии» Гиги Угулава, бывшего министра обороны правительства Саакашвили, ныне лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили, а также соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа.