Варшава, , 11:02 — REGNUM Предпочтения польских избирателей таковы, что для избрания президента не хватит одного тура голосования. Во второй тур могут выйти действующий глава Польши Анджей Дуда и независимый кандидат Шимон Холовня, следует из результатов исследования лаборатории IBRiS.

Социологический опрос показал, что Дуда набрал бы 45% голосов в случае, если бы выборы состоялись 10 мая, как было запланировано. За журналиста и публициста Холовню проголосовали бы 19,2% избирателей, что означает его выход во второй тур.

Третий результат — у лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняк-Камыша, он набрал бы 16,6% голосов. Глава объединенной оппозиции Малгожата Кидава-Блоньская набрала бы 4,5% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за политических разногласий власти Польши не смогли подготовить проведение выборов в условиях пандемии коронавируса, и польский избирком признал выборы 10 мая несостоявшимися. У нижней палаты парламента (сейма) есть две недели, чтобы назначить новую дату выборов.

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