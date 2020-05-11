Киев, , 10:57 — REGNUM Противники фашизма на Украине постоянно проигрывают битву с фашизмом, потому что каждый новый лидер страны переходит на сторону фашистов. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 10 мая в эфире телеканала 112.ua.

«9 мая — День Победы не нашей, а наших предков, а мы с вами пока нашу войну проигрываем», — рассказал депутат.

Он отметил, что не верит в возможность фашистского реванша в XXI веке.

«Да, сегодня пока тактически битву мы проигрываем, потому что, к сожалению, каждый раз мы опираемся на какого-то нового главнокомандующего, а он возглавляет нашу армию и переходит в армию противника», — добавил Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вадим Рабинович заявил, что все украинские политики, приходя во власть, морально разлагаются из-за страха перед фашистами.

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