Киев, 11 мая 2020, 10:57 — REGNUM Противники фашизма на Украине постоянно проигрывают битву с фашизмом, потому что каждый новый лидер страны переходит на сторону фашистов. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 10 мая в эфире телеканала 112.ua.
Он отметил, что не верит в возможность фашистского реванша в XXI веке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вадим Рабинович заявил, что все украинские политики, приходя во власть, морально разлагаются из-за страха перед фашистами.
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