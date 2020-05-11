Тбилиси, , 10:34 — REGNUM

Грузинский эксперт Рамаз Сакварелидзе считает, что решение о назначении на должность экс-президента Грузии Михаила Саакашвили президент Украины Владимир Зеленский принял не самостоятельно, а под давлением извне, но это давление, по его мнению, может исходить только от России. Об этом эксперт заявил в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра».

По мнению Сакварелидзе, поиски российского следа в решении Зеленского уже начали и оппозиционные ему силы на Украине.

«В оппозиционных Зеленскому группах вспомнили и о том, что Зеленский на определенном этапе считался лояльной по отношению к России фигурой. Некоторые украинские оппозиционеры сказали, что если сегодня кому-то и нужно внести напряженность и раскол в отношения между Украиной и Грузией, то это Россия. Только Россию устраивает создание на Украине новых очагов политической напряженности, а Саакашвили прекрасно умеет это организовывать», — пояснил Сакварелидзе.

По его словам, Саакашвили — достаточно амбициозный политик, поэтому никто не знает, сколько времени он будет удовлетворен полученной на Украине должностью.

Рамаз Сакварелидзе также заявил, что если бы правительство Грузии в свое время так же резко, как и сейчас, отреагировало на решение президента Порошенко о назначении Саакашвили, то Зеленский не повторил бы шага своего предшественника.

Как известно, 7 мая экс-президент Грузии был назначен главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Официальный Тбилиси негативно отреагировал на такое решение, но заявил, что прекращать дипломатические отношения и стратегическое партнерство с Киевом не будет, лишь отзовет своего посла на Украине для консультаций и определения дальнейших действий.