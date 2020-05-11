Сеул, , 10:25 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина продолжает держаться на уровне 60% третью неделю подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 6 по 8 мая среди 2515 человек старше 18 лет, уровень поддержки составил 62%, что на 1,4% больше по сравнению с прошлой неделей. Не ободряют деятельность президента 32,4%, что на 3% ниже, чем неделю назад.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 43,7%, Объединённой партии будущего — 26,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая исследовательская компания также провела опрос на тему главных достижений Мун Чжэ Ина за три года на посту президента.

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