Бердск, Новосибирская область, , 10:05 — REGNUM Два чиновника высшего ранга из администрации Бердска заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Бердск-Онлайн» со ссылкой на компетентные источники информации.

«Два чиновника почти одномоментно почувствовали себя плохо и в начале прошлой недели были помещены под медицинское наблюдение с признаками ОРВИ, — уточняет СМИ. — Как ранее сказал мэр Бердска Евгений Шестернин, его подчинённые сразу же сдали тесты. Сейчас стало известно, что тестирование показало положительные результаты».

Имена заразившихся и их должности редакция не стала называть, уточнив, что «публиковать не имеет права».