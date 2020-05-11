11 мая 2020 | Время чтения 3 мин

В скором времени может появиться «правительство Республики Западный Азербайджан (Иреван) в изгнании». В этой связи некоторые бакинские эксперты предполагают, что нужно быть готовыми к федерализации Турции и Ирана, которые «носят не географические, а политические названия». Все должно пройти по сценарию автономия – федерация – независимое государство. Похоже, впереди нас ждет каскад очередных серьезных событий.

Станислав Тарасов, , 09:57 — REGNUM Бакинское информационное агентство Turan выступило с сенсационной новостью. В ближайшее время может быть объявлено о «правительстве Республики Западный Азербайджан (Иреван) в изгнании». Об этом, пишет издание, было заявлено профессором университета Кайсери в Турции Гафаром Чахмаглы в ходе организованной Боаоским азиатским форумом видеоконференции. На форуме он выступал в статусе председателя инициативной группы Республики Западный Азербайджан (Иреван). По словам Чахмаглы, «сначала будет создан Национальный совет республики, затем пройдут парламентские выборы, и, наконец, будет сформировано правительство в изгнании». По его словам, главная цель — это «вернуть все исторические земли, включая Ереван, Зангебасар, Гойчу, Зангезур, Гюмри, Даралайаз и все оставшиеся исторические земли в границах современной Армении».

Азербайджан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Что касается Турции, то там речь идет о Карсе и некоторых вилайетех юго-востока страны, где действительно заметно присутствие, наряду с курдским, азербайджанского этнического элемента. Отметим, что Чахмаглы, работавший в университете Арджияс в городе Кайсери с 2011 года, преподавал там армянский язык. Он автор многих статей и книг, посвященных новейшей истории Азербайджана, Турции и Армении. Не будем сейчас вдаваться в исторические детали, которые нуждаются в специальном анализе, и сосредоточим внимание на событиях иного порядка. Дело в том, что геополитический проект «Республика Западный Азербайджан», истоки которого уходят в начало 1919 года, в период правления в Азербайджане партии «Мусават» стал продвигаться еще в начале 2000-х годов. Хронологически это почти совпадает с моментом, когда в Государственный департамент США стали поступать письма отдельных конгрессменов, в которых, по словам тогдашнего официального представителя Госдепа Виктории Нуланд, «содержались требования о необходимости поддержки борьбы за независимость Южного Азербайджана от Ирана и возможности объединения с Азербайджанской Республикой».

Кайсери. Турция sardic

Тогда США пытались активно разыгрывать на Ближнем Востоке иранскую карту с использованием «азербайджанских козырей». Как сообщали некоторые американские издания со ссылкой на мнение конгрессменов, «в связи с расширяющимся военным сотрудничеством между Азербайджаном и Израилем рекомендовалось вспомнить о Западном Азербайджане в спектре уже будущих отношений с Турцией». Вспомним и то, как в Баку обсуждалась идея изменить название страны на Северную Азербайджанскую Республику с намеком на возможную реализацию идеи азербайджанского единства — объединить в одно государство территории нынешнего (российского), иранского и турецкого Азербайджанов. Вот почему с учетом нынешнего конфронтационного состояния отношений между Вашингтоном и Тегераном логично было бы предполагать разыгрывание азербайджанской карты в Иране, но никак не в Турции. На наш взгляд, это обуславливается курдским фактором, предположениями, что Анкара не сможет удерживать под своим контролем некоторые населенные курдами юго-восточные вилайеты.

Так что не приходится сомневаться в том, что появление «правительства в изгнании Республики Западный Азербайджан» подстегнет определенные события, прежде всего, в Тегеране. В этой связи некоторые бакинские эксперты предполагают, что нужно быть готовыми к федерализации Ирана, так как он носит не географическое, а политическое название. Все должно пройти по сценарию автономия — федерация — независимое государство. Но и в Турции не исключен именно такой ход событий, хотя публично власти это не поощряют, ведь есть опасения, что поддержка на государственном уровне «сепаратистов в Иране и Турции» может обернуться для Баку и, возможно, Анкары более серьезным противостоянием с Арменией, которая в таком случае окажется рядом с Тегераном. Пока же преобладает мнение, высказанное в свое время азербайджанским политологом, главой Центра политических инноваций и технологий Мубаризом Ахмедоглу.

Этническая карта современного Ирана Worldmaper

«С армянами нужно говорить так, — говорил Ахмедоглу. — Если мы начнем от них требовать Иреван (Ереван), Зангезур и те части, которые граничат с Карской областью Турции, которые также исторически принадлежат Азербайджану, тогда они освободят наши оккупированные территории и Зангезур. А мы в свою очередь оставим им Иреван и те части, которые граничат с Карской областью Турции». Хотя есть еще проекты Турецкого Курдистана и Западной Армении и планы по их реализации. Так что, похоже, впереди нас ждет каскад очередных серьезных событий, охватывающих Ближний Восток. Нужно к этому готовиться.