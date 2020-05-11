Кишинёв, , 10:01 — REGNUM В ближайшие дни правительство Молдавии повторно обратится к российскому правительству, чтоб инициировать новую процедуру переговоров по кредиту в €200 млн. Об этом заявил 11 мая президент Молдавии Игорь Додон после окончания совещания с главой правительства Молдавии Ионом Кику и председателем молдавского парламента Зинаидой Гречаной, сообщает Sputnik.md.

По словам Додона, данный вопрос обсуждался и был принят сегодня.

«Сегодня мы обсуждали и решили, что в ближайшие дни кабмин Молдовы обратится к правительству России, чтобы инициировать новую процедуру переговоров по кредиту в 200 миллионов евро на нужды Республики Молдова», — заявил Додон.

Он также добавил, что, скорее всего, «соответствующая инициатива будет запущена» на заседании правительства на текущей неделе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Конституционный Суд Молдавии вынес решение о признании соглашения о предоставлении Россией кредита в €200 млн неконституционным.