Анкара, , 09:55 — REGNUM Правительство Турции приняло решение отменить комендантский час в 24 провинциях страны. Об этом 11 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, решение было принято в связи с ослаблением угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Тем не менее, пожилым людям в возрасте от 65 лет все еще предписывается оставаться в своих домах. Они имеют право выходить на улицу лишь в воскресный день.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции составляет 138 657 человек. От COVID-19 скончались 3 786 человек.

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