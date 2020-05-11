Кемерово, , 09:38 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв снова обратится к жителям региона. Обращение запланировано на 18:00 (время местное) сегодня, 11 мая. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

«Обращение будет опубликовано в социальных сетях губернатора, а также транслироваться на телеканале «Кузбасс 1 HD» в 18:00 (повтор — в 19:00 и 21:00), на телеканале «Россия-24» в 19:00, а также на «России-1» в 21:05», — говорится в сообщении.

Ранее Цивилёв уже четыре раза обращался к жителям региона в связи с ситуацией с коронавирусом.

В последний раз, 4 мая, глава Кузбасса сообщил, что в соответствии с поручением президента России в регионе разрабатывается стратегия постепенной отмены ограничительных мер.

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