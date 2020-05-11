Москва, , 09:26 — REGNUM Российский сенатор Алексей Пушков дал свой комментарий по поводу заявления украинского МИД, что одним из первых водрузил Знамя Победы над Рейхстагом этнический украинец. Соответствующее сообщение 11 мая размещено на официальной странице российского политика в соцсети Twitter.

«В мозгах украинской «элиты» — невероятная мешанина бандеровщины, русофобии, заискивания перед Западом, комплекса неполноценности и болезненного желания быть первыми», — написал в своем сообщении российский сенатор, добавив, что это выражается даже в вопросе о водружении ненавистного для нынешней украинской власти Красного Знамени над Рейхстагом.

«Вот так компот!» — заключил фразой поручика Ржевского из известного советского фильма «Гусарская баллада» Пушков, высмеяв этим заявления Киева.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 мая украинский МИД разместил на своей странице в соцсети Facebook пост, в котором заявил, что власти СССР преднамеренно подвергают забвению имена украинцев, которые водружали над Рейхстагом Знамя Победы.