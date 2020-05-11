Новосибирск, , 09:22 — REGNUM Бывший главный инфекционист Новосибирска и Сибири, супруга экс-губернатора Красноярского края и Новосибирской области Виктора Толоконского Наталья Толоконская на своей странице в Facebook высказалась на тему «Почему не нужны маски».

«Дам пояснения, чтобы вы учились принимать свои решения. Дает мне на это право мой опыт 40 лет ученого и педагога в медуниверситетах, в том числе — завкафедрой инфекционных болезней, десятилетиями — главного инфекциониста Новосибирска и Сибирского федерального округа, а также — практикующего врача с колоссальным опытом исцеления человека, — заявила Толоконская. — Известен факт — маски не гарантируют защиты от вируса. Вирус — это информация, и даже поголовное круглосуточное пребывание в масках не остановит широкую циркуляцию вируса в популяции. К этому учтите, что участковая служба оказалась в миг под запретом. Так бы большинство пациентов с ОРЗ оставалось дома и не несло риска для других. И высокой оказалась концентрация пациентов с респираторными инфекциями разной этиологии в неприспособленных для этого (с позиции эпидемиологии) медучреждениях и даже в разгороженных под это торговых и других центрах. Вот вам и риски».

Она подчеркнула, что «мы все сами заинтересованы, чтобы как можно быстрее вирус стал «своим», его широкая скрытая циркуляция среди здоровых людей обеспечила надежный коллективный иммунитет».

«Ношение же масок точно не решает задачу срочного снижения рисков летальных исходов. Маски затрудняют дыхание, даже молодые здоровые, например в салонах и магазинах, признаются, как тяжело к этому привыкать и терпеть, — сказала Наталья Толоконская. — К тому же маски в считанные часы становятся накопителем и инкубатором многих микроорганизмов. Как вы понимаете, никто не соблюдает режима частой их смены. (…) Странно, что решение принимают чиновники, а профессионалы молчат. К счастью, масочный режим имеет рекомендательный характер, значит, ещё есть лазейка для здравомыслия и свободы».