Тбилиси, , 09:18 — REGNUM

Президент Владимир Зеленский показал, что он «является лидером независимой страны», считает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом он заявил в интервью грузинскому телеканалу «Мтавари архи», комментируя свое назначение председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Он пояснил, что имеет в виду прежде всего «независимость» решения президента Украины от влияния России.

«Я не имею здесь в виду того, кто уже два месяца не вылезает из бункера и у которого из-за моего назначения от страха переполнился памперс. Я говорю о серьезном игроке, и этот серьезный игрок прежде всего — Россия. А для России это был очень и очень принципиальный вопрос. Что там говорили «шныри» России и что говорили «шныри этих шнырей», это никакого значения не имеет. Но для России это было наглядной демонстрацией того, что Украина — независимая страна, а ее президент является исполненным достоинства президентом независимой страны. Я не хочу быть яблоком раздора, но это постоянно нужно напоминать и России, и мировому сообществу», — подчеркнул Саакашвили.

По его информации, в Национальном совете реформ Украины был специально добавлен пост председателя исполнительного комитета, который президент Зеленский и предложил ему.

Саакашвили заявляет, что берет на себя то бремя каждодневной работы, от которого должен освободиться президент Украины, чтобы затем предложить результаты президенту.

«В конечном итоге сделать это должен будет президент. Я не имею никакого желания заниматься здесь самопиаром, постоянно сидеть в телевизоре. Моя задача — мирно и спокойно работать, подготовить президенту результаты, и для меня это очень важно», — сообщил Саакашвили.

Как известно, 7 мая экс-президент Грузии был назначен главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Официальный Тбилиси негативно отреагировал на такое решение, но заявил, что прекращать дипломатические отношения и стратегическое партнерство с Киевом не будет, лишь отзовет своего посла на Украине для консультаций и определения дальнейших действий.