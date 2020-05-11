Париж, , 09:16 — REGNUM Более тысячи организаций по защите животных, а также многие деятели и парламентарии во Франции выступили за защиту животных на форуме «Экономическое восстановление, объединяющее защиту животных и окружающую среду» после кризиса в области здравоохранения, связанного с эпидемией COVID-19, сообщает Le Figaro.

«Мы просим, чтобы план экономического восстановления, который вскоре будет разработан, полностью был интегрирован и уделял более пристальное внимание животным и окружающей среде», — говорится в заявлении ассоциации Convergence Animaux Politique (CAP), которая представляет более 1000 организаций по защите животных под руководством парламентариев и исполнительной власти.

Чтобы «следующий мир» был лучше, чем предыдущий, организации во Франции призывают «защищать реформу общей сельскохозяйственной политики», в частности, путем предоставления помощи для обеспечения благополучия животных, сохранения биологического разнообразия и ограничения негативного воздействия на окружающую среду.

Как сообщало ИА REGNUM, с понедельника, 11 мая, Франция приступает к первому этапу постепенного выхода из изоляции, который продлится до 2 июня 2020 года.

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