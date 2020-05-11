Киев, , 09:18 — REGNUM Украинские политики, получая власть, морально разлагаются из-за страха перед фашизмом, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 10 мая в эфире телеканала 112.ua.

Депутат рассказал, что жители Украины не избрали бы президентом Владимира Зеленского, если бы знали наперёд о его кадровых назначениях и о той политике, которую он сейчас проводит.

«Я думаю, над Украиной происходит уникальный эксперимент, касающийся экономики, политики и морали… Здесь тренировочный лагерь дьявола происходит», — отметил Рабинович.

Он добавил, что моральному разложению подвергся не только Зеленский, но и его предшественники, например экс-президент Украины Виктор Ющенко.

«Вроде нормальные люди, а потом смотришь — раз, и нет человека. Сожрала его… боязнь фашизма, желание всем нравиться…» — рассказал депутат.

Рабинович прокомментировал политический курс Украины на «примирение» между потомками солдат Красной армии и потомками украинских коллаборационистов:

«Когда нас просят о примирении… надо всегда видеть перед глазами одного человека — Супрун (американка Ульяна Супрун, экс-министр здравоохранения Украины — ИА REGNUM). Вот что будет, когда потомки недобитых приходят неизвестно откуда и убивают жизнеспособность страны».

Депутат напомнил, как посольства западных государств лоббировали Супрун на должности главы минздрава Украины, как действующий министр здравоохранения Максим Степанов признал, что её медицинская реформа разрушила систему здравоохранения Украины, но при этом обязался реформу продолжать.

«Это же действительно какой-то лагерь дьявола!» — подытожил Рабинович.

Напомним, дедом Ульяны Супрун был некий Иван Юркив — коллаборационист, служивший полицаем в Закарпатье в годы Великой Отечественной войны. После поражения эмигрировал в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о катастрофических последствиях медицинской реформы Супрун, пообещал не допустить массовых выступлений медицинских работников, однако признал, что реформа будет продолжена с некоторыми изменениями.

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