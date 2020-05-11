Москва, , 09:12 — REGNUM Запад отказался от гуманизма в принципе, и вопрос судьбы гуманизма в XXI веке заключается только в том, станет ли его единственным носителем Россия, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отметил, что кризис и крах гуманизма начались уже после Первой мировой войны, что и породило все дальнейшие ужасы нацистского похода на человечество.

«Западный гуманизм проиграл. Если бы не было коммунизма и Советского Союза, не было бы гуманизма вообще. И то, что сейчас происходит, и мы это видим, это дегуманизация в XXI веке. И Сталин сказал на XIX съезде, что Соединённые Штаты Америки и другие страны отказались от гуманизма. У нас нет с ними союза, потому что они отказались от гуманизма как такового, и Советский Союз стал единственным гуманизма», — заявил Кургинян.

По его словам, если сегодняшняя Россия не станет единственным носителей исторического гуманизма за счет всех ее традиций, то гуманизму как таковому настанет конец XXI веке. А то, что сейчас происходит в мире, — это и есть начало этого конца, как его ни назови: концом истории или чем-то еще.

«Поэтому величие нашей Победы является беспрецедентным именно потому, что это не только национальная победа, не только государственная победа, это победа великих сил гуманизма над нацистской античеловеческой сволочью. Вечная память всем, кто победил, и вечная слава нашим отцам и дедам, которые завоевали невероятной ценой и с невероятной энергией эту победу», — закончил мысль эксперт.