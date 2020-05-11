Нью-Йорк, США, , 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Нью-йоркская газета отмечает, что в 2018 году в ходе интервью Тимошенко обвинила компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в обелении деятельности экс-президента Украины Виктора Януковича и его правительства. По её словам, фирма сделала это в 2012 году за вознаграждение. После беседы с журналистами адвокат Тимошенко обсуждал с юридической фирмой Reid Collins & Tsai возможный иск против Skadden.

По данным газеты, Skadden, желая избежать суда, выплатила не менее $11 млн Тимошенко и её адвокату Сергею Власенко, переводя деньги через Reid Collins & Tsai. Получение $5,5 млн отражено в декларациях о доходах Тимошенко и Власенко, однако отсылки к Skadden в документах нет.

В январе 2019 года Skadden пошла на соглашение с минюстом США, признала себя иностранным агентом и выплатила государству $4,6 млн. Компанию обвиняли в работе на правительство Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно о получении Юлией Тимошенко примерно $5,5 млн за вред, причинённый ей в ходе «политических репрессий» 2011−2014 годов. По данным Национального агентства по противодействию коррупции Украины, выплаты поступили от американской компании Reid Collins & Tsai.

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