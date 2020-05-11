Каракас, , 09:05 — REGNUM Ещё восемь наемников, проникнувших на территорию Венесуэлы, были задержаны армией этой страны. Об этом 11 мая сообщается на официальной странице венесуэльских ВС в соцсети Twitter.

«Подразделения морской пехоты <…> обнаружили и захватили ночью восемь террористических наемников», — говорится в сообщении.

Также, по данным властей страны, всего при попытке вторжения на венесуэльскую территорию задержано 45 наемников.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 мая власти Венесуэлы сообщили о предотвращении вторжения на территорию страны группы наемников, собиравшихся провести в стране государственный переворот и убить президента страны Николаса Мадуро. В числе задержанных оказалось два гражданина США.