Москва, 11 мая 2020, 09:01 — REGNUM Мы должны провести водораздел по теме Великой Отечественной войне по признаку отношения участников к нацизму и гитлеризму, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, сейчас в России стали появляться медийные авторы, которые высказываются за установку памятников нацисту Петру Краснову и прочим бандитам. Есть также и желающие реабилитировать и прославить Власова. Всем им нужно дать окончательный отпор.
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