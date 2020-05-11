Москва, , 09:01 — REGNUM Мы должны провести водораздел по теме Великой Отечественной войне по признаку отношения участников к нацизму и гитлеризму, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Деникин — да. Нам сейчас очень важно найти союзников в Великой Отечественной войне, кто против коммунизма и за. Деникин — да. Он антикоммунист, но он антигитлерист, и он русский человек, который воевал. Краснов — нет. Раздавить до конца, зачистить полностью, потому что это немецкий предатель, это наш вариант Бандеры и это сепаратист, которому нет места в нашей истории», — заявил Кургинян.

По его словам, сейчас в России стали появляться медийные авторы, которые высказываются за установку памятников нацисту Петру Краснову и прочим бандитам. Есть также и желающие реабилитировать и прославить Власова. Всем им нужно дать окончательный отпор.

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