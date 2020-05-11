Киев, , 08:53 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала «Эспрессо-ТВ» заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы в Великой Отечественной войне.

«Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник», — сказал Климкин.

По его словам, Россия якобы использует День Победы «для мобилизации и раскручивания новых войн, таких как на Украине и в Грузии».

Бывший дипломат также призвал жителей Украины «не поддаваться на московские провокации с историей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал действующего главу Владимира Зеленского продолжить его традицию «празднования» некоего «Дня примирения» 8 мая. Порошенко не уточнил, о примирении кого с кем идёт речь.

Отметим, большинство жителей Украины считают, что День Победы 9 мая — это прежде всего празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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