Брюссель, , 08:48 — REGNUM Еврокомиссия предпримет усилия для повышения осведомлённости и углубления представления общественности о Европейском союзе и его политике, а также улучшения мнения в отношении ЕС на территории соседних стран. На эти цели выделено €15,8 млн.

Читайте также: ЕК усилит роль гражданского общества в странах «Восточного партнёрства»

Как следует из тендерной документации, на которую ссылается RT, начать реализацию программы, которая рассчитана на четыре года, планируется в ноябре 2020 года. В числе стран, где будет осуществлен проект, — Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. На эту часть программы предусмотрено около €10,8 млн.

Также по теме: Еврокомиссия направит €2 млн на повышение уровня доверия между ЕС и Россией

Остальная сумма пойдёт на улучшение общественного мнения о ЕС с помощью информационных кампаний в Сирии, Ливии, Египте и других республиках, соседствующих с Европейского союза на юге.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия заинтересована в усилении роли гражданского общества в «проведении демократических преобразований» в странах — участницах программы ЕС «Восточное партнёрство». На реализацию этих целей ЕК намерена направить €3,7 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия выделит до €3,2 млн на «медиаграмотность» жителей РФ