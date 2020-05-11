Сеул, , 08:46 — REGNUM Южная Корея предоставила США два миллиона защитных масок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, поддержка была оказана после анализа спроса и предложения на маски внутри страны, а также спроса и эпидемиологической ситуации в США.

Известно, что американский самолёт, груженный масками, вылетел из международного аэропорта Инчхона утром 11 мая. По прибытии маски будут распределены между медицинскими учреждениями США.

Ранее, 7 мая, в южнокорейской администрации сообщили, что власти намерены расширить предоставление гуманитарной помощи другим странам.

Отмечается, что в настоящее время более 70 стран обратились к правительству Южной Кореи с просьбой предоставить защитные маски.