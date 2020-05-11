Киев, 11 мая 2020, 08:40 — REGNUM Требования украинской власти к трудовым мигрантам лишены смысла, считает экономист Александр Охрименко. Об этом он сообщил 10 мая в своём YouTube-канале.
Эксперт прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что гастарбайтерам для выезда за рубеж нужно предоставить трудовой договор, заключённый на срок более трёх месяцев.
Он также добавил, что у людей, имеющих трудовую визу в другой стране, уже есть контракт, заключённый более чем на год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина отпустит трудовых мигрантов на заработки, если те покажут трудовой контракт, заключённый на три месяца и больше. По его словам, украинскому государству важно знать, что каждый мигрант будет иметь за рубежом работу, жильё и медицинскую страховку.
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