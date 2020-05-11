Киев, , 08:40 — REGNUM Требования украинской власти к трудовым мигрантам лишены смысла, считает экономист Александр Охрименко. Об этом он сообщил 10 мая в своём YouTube-канале.

Эксперт прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что гастарбайтерам для выезда за рубеж нужно предоставить трудовой договор, заключённый на срок более трёх месяцев.

«Сразу видно, что Зеленский плохо знает, что такое экспорт рабочей силы. Во-первых, большая часть украинцев уже давно работают по контрактам, и, как правило, контракт на девять месяцев, а не на три. Во-вторых, сезонные работы чаще всего без контракта или контракт на срок меньше трёх месяцев, потому, что это сезонные работы», — рассказал Охрименко.

Он также добавил, что у людей, имеющих трудовую визу в другой стране, уже есть контракт, заключённый более чем на год.

«Какой смысл ставить условие для украинцев, если украинская власть никак не помогает украинцам с работой за границей», — недоумевает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина отпустит трудовых мигрантов на заработки, если те покажут трудовой контракт, заключённый на три месяца и больше. По его словам, украинскому государству важно знать, что каждый мигрант будет иметь за рубежом работу, жильё и медицинскую страховку.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский назвал условие выезда украинских трудовых мигрантов за границу