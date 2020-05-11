Брюссель, , 08:29 — REGNUM Европейская комиссия может запустить санкционную процедуру против Германии. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт агентство Reuters.

Такие меры могут последовать из-за решения Конституционного суда страны по Европейскому центральному банку (ЕЦБ), который, по мнению судебной инстанции, превысил свои полномочия при покупке облигаций.

«Недавнее постановление Конституционного суда Германии поставило в центр внимания вопросы, касающиеся сути европейского суверенитета. Вопросы, которые важны не только для денежно-кредитной политики союза, но и для верховенства закона в ЕС», — говорится в заявлении главы ЕК.

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«Сейчас мы подробно анализируем постановление Конституционного суда Германии. И мы рассмотрим возможные дальнейшие шаги, которые не исключают возбуждения дела о нарушении», — добавила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомисии подчеркнула, что серьезно относится к этому делу и намерена все тщательно проанализировать.

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. Отмечалось, что к проверке соразмерности решений ЕЦБ не были подключены германское правительство и бундестаг.

В решении суда подчёркивается, что «ЕЦБ не проводит необходимого баланса между целью денежно-кредитной политики и последствиями экономической политики, вытекающими из программы». На основании этого суд постановил на ближайшие три месяца запретить федеральному банку Германии покупать государственные облигации в рамках программы стимулирования ЕЦБ. Единственный способ избежать этого — если ЕЦБ докажет, что эти покупки банком Германии необходимы и такая практика находится в его компетенции. Этот вердикт суда в Карлсруэ противоречит решению Европейского суда от 2018 года, который признал скупку облигаций на миллиарды евро законной.