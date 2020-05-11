Москва, , 08:28 — REGNUM Отказ от улучшения человечества — есть капитуляция перед нацизмом и признание правоты Гитлера, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян напомнил, что президент США Франклин Рузвельт был готов идеологически пойти на союз с Советским Союзом против врага рода человеческого, которым был и остается нацизм. Он был готов объединиться с коммунизмом на почве воли к улучшению человечества.

«Так не есть ли возрождение нацизма и все остальное, по большому счету, капитуляцией идеи улучшения человечества? Не является ли это признанием, что люди скверны. А раз они скверны, то в итоге Гитлер прав. Потому что, если человечество не восходит, оно нисходит, и нисходить оно будет по новым нацистским схемам. Поэтому невозможно наблюдать за этим, не понимая, что идет скрытая, потаенная реабилитация нацизма», — подытожил Кургинян.

Современный же либерализм окончательно отказался от веры в улучшение человечества и фактически расписывается в идеологическом единстве с нацизмом. Что можно наглядно увидеть на примере Украины и не только.