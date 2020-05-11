Москва, 11 мая 2020, 08:16 — REGNUM Запад убежден, что победил Россию в Холодной войне, а потому непринятие Россией его концепции российской истории и истории Великой Отечественной войны расценивает как попытку отнять у него победу в Холодной войне, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, ключевое здесь не в том, что именно нужно сделать с подобными авторами юридически, а в том, как на это реагирует наше общество. Если нас победили в Холодной войне, навязали нам свою интерпретацию истории и заставили кланяться, то русским народом было сказано «нет».
Он также отметил, что, если Россия не ответит на это до конца и с предельной четкостью, эти попытки нас пригнуть будут продолжаться и наращиваться, потому что современные мировые элиты — криминальны и живут по закону «нагибать» тех, кто «ведется». Тех же, кто ведет себя жестко, их не трогают.