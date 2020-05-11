Москва, , 08:02 — REGNUM Русский народ совершенно иначе ощущает связь живых и мертвых, а потому смог появиться «Бессмертный полк» в том виде, в котором он укоренился, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мы совершенно иначе воспринимаем неразрывность связи живых и мертвых. Великое стихотворение Твардовского, где было сказано «смогли б ли мы прожить без них в своем отдельном счастье», вот это ощущение «кроясь дымкой он уходит вдаль заполненный товарищами берег», вот это ощущение единства живых и мертвых в России происходит совершенно иначе. И это специфика русская, которая говорит о том, что имманентное и трансцендентное, потустороннее и здешнее, они переплетают друг друга, они не разделены, как в протестантизме или где-нибудь еще, они рядом. И это ощущение, что мертвые рядом с живыми — это очень большая сила», — заявил Кургинян.

По его словам, именно поэтому не зря в нашей жизни возник «Бессмертный полк» в том виде, когда живые несут портреты своих мертвых в торжественной праздничной колонне. Это создает ощущение некой мистерии, а не просто праздника. Происходящее для нас становится мистериальным и священным.