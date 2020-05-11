Париж, , 07:56 — REGNUM Правительство Франции готовится подписать контракты с четырьмя французскими компаниями, которые начали производить маски, чтобы уменьшить зависимость страны от китайского производства, передает BFM TV.

Франция подпишет «в ближайшие несколько дней» контракты с четырьмя французскими компаниями, приступающими к производству одноразовых масок, чтобы уменьшить зависимость от Китая.

«Мы подпишем четыре контракта в ближайшие дни, чтобы возобновить производство хирургических масок во Франции с четырьмя новыми участниками на рынке», — заявила государственный секретарь при министре экономики и финансов Аньес Паннье-Рунашер.

«Два месяца назад Франция имела возможность производить 3,5 млн хирургических масок в неделю, в конце мая мы изготовим 20 млн хирургических масок. В октябре наша цель состоит в том, чтобы 50 млн», — пояснила Аньес Паннье-Рунашер.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к концу месяца стремится к «полной независимости» в производстве масок.

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