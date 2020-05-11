Москва, , 07:50 — REGNUM Нужно понять, что нацизм — это не рядовое зло и даже не супернационализм или авторитаризм, это самое настоящее абсолютное зло, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Действительно, вылезло что-то абсолютно темное, с какими-то оккультными корнями, и совершенно не зря там Томас Манн и другие говорили, что это враг человечества. А врагом человечества вообще назывался всегда Антихрист. И это ощущение внутреннее того, что вылез зверь из бездны, с абсолютно нечеловеческой силой, с внутренним темным напором, какой-то огромной внутренней темной энергией, перед которым просто падали либеральные государства ниц», — заявил Кургинян.

По его словам, то, что происходило в годы войны во Франции, по сути, не было войной. Героически французы воевали в Первой мировой войне, а во Второй мировой они позорно сдались. Потому что мощь французской армии не позволила бы ей проиграть за 40 дней. И при этом она ни разу не перешла в контратаку. При том при всем советские войска перешли в контратаку в первый же день войны.