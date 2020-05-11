Гонконг, Китай, , 07:42 — REGNUM Полиция Гонконга задержала около 200 человек из числа демонстрантов, которые 10 мая принимали участие в антиправительственных акциях в районе Монгкок в материковой части города. Об этом сообщает издание «Сянган линъи».

Протестующие собрались в нескольких крупных торговых центрах. Полицейские, в свою очередь, заставили участников разойтись, поскольку те нарушали правила социального дистанцирования. В Монгкоке демонстранты вышли на улицы, и там попытались раскидать и поджечь мусор на проезжей части.

Добавим, акции протеста в Гонконге начали набирать силу после смягчения режима самоизоляции, введённого ранее в связи с распространением коронавируса. Центральные власти Китая ранее сообщили, что не допустят активизации деструктивных сил, которые «стремятся разрушить основу процветания и стабильности Гонконга».

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