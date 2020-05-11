Москва, 11 мая 2020, 06:50 — REGNUM России важно вести борьбу не только в власовцами, но и с красновцами, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Кургиняна, бороться нужно не только с власовцами, но и с красновцами. С поклонниками предателя Петра Краснова — белогвардейского атамана-предателя, который выступал за расчленение России и пошел в услужение Гитлеру.
Напомним, что российский телеведущий Дмитрий Киселев в эфире телеканала «Россия 1» в одном из выпусков его авторской передачи посетовал на «чрезмерно большое» количество памятников Ленину в России и предложил «уравновесить» этот перекос установкой памятников Колчаку, Врангелю, Деникину и Краснову.