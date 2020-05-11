Москва, , 06:44 — REGNUM Поздравление с Победой над нацизмом, в котором отсутствовало упоминание СССР в числе победителей, могли оформить сотрудники, которые плохо знают историю, предположил 10 мая в разговоре с журналистами бывший военный атташе США в России, отставной бригадный генерал Питер Звак.

«Автор сообщения в Twitter преимущественно обладал знаниями о Великой Отечественной войне (полученными в странах) Западного фронта, поэтому не в полной мере осознавал огромный вклад и жертву СССР в нашу общую победу союзников», — сказал он.

Звак добавил, что сообщение в том виде, в котором оно было опубликовано, могло появиться по недосмотру и непреднамеренно, и в Вашингтоне не хотели принижать ключевую роль СССР в победе над фашистской Германией.

Напомним, накануне Дня Победы администрация президента США Дональда Трампа опубликовала в соцсетях короткий видеоролик с восхвалением заслуг США и Великобритании во Второй мировой войне. О ключевой роли СССР в войне в Вашингтоне предпочли умолчать.

Такое «поздравление» вызвало шквал негодования в России. Однако официально Белый дом так и не предоставил комментарии относительно этой ситуации.

Читайте также: Пользователи атаковали сообщение администрации Трампа о победе над нацизмом

Читайте ранее в этом сюжете: В Белом доме не стали комментировать запись о «победе США над нацизмом»