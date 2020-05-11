Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Еще один судебный иск к Китаю зарегистрирован на территории США. Общее число истцов, уверенных, что ответственность за пандемию нового коронавируса SARS-CoV-2 должна понести именно КНР, достигло десяти, сообщает The Associated Press.

Очередной иск против Китая подала 61-летняя жительница Висконсина Сандра Андринга-Мейер. Вместе с другими зараженными COVID-19 пациентами и рядом американских компаний женщина попытается юридически доказать вину Китая за коронавирус.

«Я чувствую, что они скрыли это от мира и от американцев», — поделилась соображениями истец.

Кроме этого в США было подано еще, по меньшей мере, девять судебных исков к КНР, восемь из которых представляют собой групповые обращения в суд, за которыми будут стоять тысячи людей. Один из исков был подан генеральным прокурором штата Миссури Эриком Шмиттом.

Затруднение для пытающихся доказать вину Китая состоит в том, что правительства иностранных государств не могут быть привлечены к ответственности на территории США. Однако адвокаты истцов намерены обойти эти ограничения.

Так, в одном деле, поданном в федеральный суд Майами, адвокаты Мэтью Мур и Джереми Альтерс предъявляют иск Коммунистической партии Китая как организации, отдельной от правительства Китая. «У них есть свои активы. Они признаны независимой организацией. Мы будем утверждать, что они не являются частью правительства», — заявил Мур.

«Им придется платить», — уверен его коллега Альтерс.

В то же время в Китае к подобным искам настроены скептически. По мнению пресс-секретаря МИД КНР Гэн Шуана, иск от штата Миссури «очень абсурден и не имеет фактической и правовой основы». С момента начала эпидемии Китай действовал «открыто, прозрачно и ответственно», подчеркнул дипломат.

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