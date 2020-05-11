Киев, , 04:47 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия якобы использует празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне для того, чтобы «мобилизовывать и раскручивать новые войны», и поэтому РФ не заслуживает права отмечать эту дату. Об этом он заявил в эфире телеканала Еспресо.TV.

Климкин призвал граждан Украины быть бдительными и не поддаваться на «исторические провокации» со стороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта Павел Климкин заявлял, что приезд мировых лидеров в Москву на празднование Дня Победы может стать катастрофой для Украины.

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