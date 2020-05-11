Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс не находится на самоизоляции и исполняет свои обязанности, соблюдая все рекомендации медиков, сообщил его представитель Девин О'Мэлли в официальном заявлении.

«Вице-президент Пенс продолжит следовать советам медицинской службы Белого дома и не находится на карантине», — заявил он.

О'Мэлли добавил, что вице-президент США намерен присутствовать в Белом доме 11 мая. Также, по его словам, Пенс ежедневно обследуется на наличие коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники американского агентства Bloomberg заявили, что Пенс соблюдает самоизоляцию после случая выявления заражения у его пресс-секретаря Кэти Миллер. Также на карантин ушел директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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