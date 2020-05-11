Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс принял решение уйти на самоизоляцию после того, как у него официального представителя Кэти Миллер выявили заражение коронавирусом, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Пенс отсутствовал на совещании, которое проводил президент США Дональд Трамп с высшим военным руководством. Источник утверждает, что вице-президент теперь будет некоторое время в целях предосторожности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на самоизоляцию ушел Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. По информации источников, решение о самоизоляции Фаучи принял после того, как у пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса выявили коронавирус нового типа.

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