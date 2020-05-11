Нью-Йорк, США, , 01:52 — REGNUM Наказать виновных в нападении на миротворцев ООН в Мали призвал власти страны генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш. Об этом 10 мая сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Он (Гутерреш — ред.) призывает малийские власти приложить все усилия для выявления лиц, совершивших эти нападения, и оперативно привлечь их к ответственности», — сказал представитель организации.

Дюжаррик напомнил, что в соответствии с положениями международных норм нападение может быть расценено как военное преступление.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что три миротворца ООН погибли и еще четверо пострадали при взрыве самодельного устройства во время патрулирования близ города Агельхок на севере Мали.

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