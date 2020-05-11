Каракас, , 00:59 — REGNUM Венесуэла готова вернуть обнаруженные в акватории страны три катера ВМС Колумбии, когда колумбийский президент Иван Дуке официально запросит Каракас об этом, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

«В соответствии с нашей этикой и международным правом, по просьбе президента Дуке, направленной президенту Мадуро, они будут возвращены», — заявил он.

Мадуро подчеркнул, что уже отдал министру обороны Венесуэлы распоряжение дождаться официального запроса по катерам от Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая у берегов Венесуэлы были обнаружены три катера с эмблемами ВМС Колумбии. Экипажа на кораблях не было, венесуэльские власти в связи с этим начали расследование. Позднее ВМС Колумбии заявили, что катера просто унесло течением из территориальных вод страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро обратится с жалобой в ООН на попытку вторжения из Колумбии