Анкара, , 00:44 — REGNUM В Турции продолжается развертывание приобретенных у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По словам Демира, на территории Турции уже введены в эксплуатацию «определенные элементы» ЗРК С-400.

Он также подчеркнул, что доступ к системам ЗРК С-400 будут иметь только турецкие военные и некоторые турецкие юридические лица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция приобрела у России ЗРК С-400 .что спровоцировало долговременный конфликт Анкары с Вашингтоном. Американские власти очень не хотели, чтобы Турция, которая является членом военного блока НАТО, приобретала российское вооружение. Но при этом США отказывались продавать Турции современные натовские системы ПВО.

В итоге после приобретения Турцией С-400 американцы заявили, что отменяют продажу Анкаре новейших истребителей F-35.