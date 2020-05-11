Париж, , 00:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил вопросы двухстороннего сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Отмечается, что политические лидеры стран акцентировали внимание на важности «двустороннего, европейского и международного сотрудничества в борьбе с COVID-19».

В администрации французского президента подчеркнули, что в ходе разговора президент Франции и британский премьер-министр выразили озабоченность возможным проникновением инфекции из-за рубежа на фоне снижения показателей заболеваемости коронавирусом на национальных уровнях.

Для того, чтобы минимизировать риск завозных случаев коронавируса, Макрон и Джонсон договорились о скоординированных действиях, направленных, в первую очередь, на осуществление контроля над общей границей.

«На данном этапе карантинные меры не распространяются на путешественников из Франции; все меры с обеих сторон будут приниматься согласованным и взаимным образом. Рабочая группа правительств двух стран будет создана для обеспечения этого сотрудничества в течение ближайших недель», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал новые решения правительства по ослаблению ограничений в стране, согласно которым с 13 мая британцы смогут совершать семейные прогулки и занятия спортом в парках, находящихся на удалении от дома.

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