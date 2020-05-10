Киев, , 23:43 — REGNUM Не настолько Украине нужна Грузия, насколько Украина — Грузии, заявил 10 мая грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили телеканалу Mtavari Arxi.

Он пояснил, что Грузия покупает у Украины многие продовольственные товары, в том числе мясопродукты, гречку, молоко. И Грузия со своей стороны продаёт Украине свои товары.

Саакашвили «Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после назначения Саакашвили 7 мая председателем исполнительного комитета реформ Украины Грузия отозвала своего посла из Киева.

Власти Грузии категорически против такого карьерного роста Саакашвили, его продвижения во власть на Украине.

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