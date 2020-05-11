Белград, , 02:05 — REGNUM В День Победы посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко дал интервью для популярного сербского интернет-издания «Политика». Главными темами интервью стали День Победы и косовский вопрос, а также коронавирус.

Российский посол отметил, что Сербия — единственная страна Европы, где в этот день на улицах можно увидеть символы Победы над фашизмом. В 75-летнюю годовщину Победы была проведена российско-сербская онлайн-конференция «Поклонимся героям», в ходе которой подчеркивалась важность сохранения исторической памяти о Второй мировой войне. В качестве примера победившего исторического ревизионизма посол отметил недавний снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

В ходе интервью российский посол заявил, что Россия рада оказать посильную помощь Сербии — как в борьбе с эпидемией, так и в устранении её социально-экономических последствий, и отметил, что к настоящему моменту военнослужащие Вооруженных сил России уже провели дезинфекцию 160 объектов в 35 городах.

Далее разговор перешел к проблеме Косово. Высказывания российского посла можно трактовать таким образом, что Россия готова поддерживать Сербию по косовскому вопросу в той мере, в какой это нужно официальному Белграду.

На вопрос о том, последует ли Россия примеру ЕС и США, где есть Специальный представитель по диалогу между Сербией и Косово (а в случае США ещё и не один — ещё до появления поста Специального представителя президента США по диалогу, который занял получивший почти скандальную известность после вмешательства в политические процессы Косово Ричард Гренелл, был создан пост Специального представителя Государственного секретаря США по Западным Балканам, который занимает Мэттью Палмер) российский посол заявил, что «сегодня этот вопрос рассматривать трудно» и что «не считает разумной и оправданной стратегией осуждение других игроков». Фактически посол России в Сербии дал понять, что Москва готова отдать вопрос о посредничестве в переговорах между Сербией и Косово на откуп США и ЕС, отметив лишь, что «переговорный процесс должен проходить на основе резолюции 1244 Совета Безопасности ООН».

Однако заявление посла о приверженности России резолюции 1244 оказалось формальностью, так как далее Боцан-Харченко на вопрос о том, считает ли Россия возможным решением косовского вопроса раздел Косово и Метохии, дипломат заявил, что актуальность этой и любых других идей по возможному решению могут определять лишь Белград и Приштина, причем решение косовского вопроса должно быть достигнуто на основе компромисса двух сторон с учетом взаимных интересов.

«Для нас главный критерий — решение должно удовлетворять Сербию», — подчеренкул представитель Москвы.

При этом посол сказал, что участие Совета безопасности ООН является необходимой предпосылкой к урегулированию косовского вопроса и отметил, что «Решение косовского вопроса обязательно должно быть утверждено Советом Безопасности ООН посредством принятия новой резолюции, которая бы заменила ныне действующую резолюцию 1244».

Подводя итоги всего сказанного послом по косовскому вопросу можно сделать вывод, что Россия не хочет прямого участия в переговорах по урегулированию косовского вопроса, предоставляя роль посредников ЕС и США. Несмотря на свою якобы приверженность резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, согласно которой Косово и Метохия является частью Союзной Республики Югославия, Россия призывает Белград и Приштину к компромиссу и готова признать любое удовлетворяющее Сербию решение и закрепить его в новой резолюции СБ ООН, которая заменит прежнюю резолюцию. А это значит, что Россия продемонстрировала готовность признать независимость Косово, если и когда на то пойдет Сербия.

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