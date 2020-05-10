Луганск, , 21:05 — REGNUM Двое украинских военных получили ранения, подорвавшись на минах, установленных ВСУ, сообщает 10 мая «Луганский информационный центр».

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, инцидент произошёл при проведении украинскими военными минирования местности.

Осадчий «В результате подрыва двое военнослужащих третьего батальона получили тяжёлые ранения».

Он пояснил, что украинские военные пострадали по вине своих командиров, которые не смогли договориться «о передаче формуляров минных полей, за информацию об установленных минах было запрошено 100 тысяч гривен».

Осадчий отметил, что украинские командиры не захотят доложить своему командованию истинную причину случившегося, а представят травмы «как полученные в результате обстрелов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая в результате атаки украинских формирований в ЛНР пострадали трое мирных жителей.

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